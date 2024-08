Frauen in Kärnten bekommen monatlich 860 Euro weniger Pension als Männer

„In Kärnten liegen wir mit 39,3 Prozent und dem Equal Pension Day am 8. August nur knapp über dem Österreich-Schnitt von 40,1 Prozent“, weiß Michaela Eigner-Pichler, Referatsleiterin „Beruf, Familie & Gleichstellung“ in der Arbeiterkammer Kärnten. Während Männer in Kärnten 2.186 Euro Alterspension erhalten, würden Frauen mit 1.326 Euro monatlich auskommen müssen. „Umgerechnet sind das 145 Kalendertage weniger Pension für Frauen“, führt Eigner-Pichler aus.

Frauen arbeiten meist weniger

Diese Pensionslücke sei sowohl auf ein geringeres Erwerbseinkommen als auch auf eine geringere Zahl an Erwerbsjahren zurückzuführen. Kinderbetreuung, unbezahlte Hausarbeit und auch die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen würden bei Frauen häufig zu Ausfällen in der Erwerbstätigkeit führen, welche sich am Ende in der Zahl an Erwerbsjahren für die Pension niederschlagen. Frauen arbeiten aufgrund ihrer Betreuungsverpflichtungen zudem meist weniger und zahlen so weniger Beiträge auf ihr Pensionskonto ein.

Goach: „Pensionslücke muss schleunigst geschlossen werden„

„Um die Benachteiligung von Frauen in der Pension zu verhindern und eine faktische Gleichstellung zu gewährleisten, müssen gewisse Maßnahmen schon während des Berufslebens gesetzt werden“, so Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach und fordert: „Es braucht eine bessere Anrechnung von Kindererziehungs- und Pflegekarenzzeiten, den Rechtsanspruch auf vollzeittaugliche Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr des Kindes und gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit von Frauen und Männern sowie weitere rechtliche Anreize für eine höhere Väterbeteiligung.“

©AK Kärnten Am Foto: Michaela Eigner-Pichler und AK-Präsident Günther Goach (v.l.)

Frauen-Landesrätin: „Altersarmut ist weiblich„

„Die Pensionslücke ist ein Spiegelbild der Einkommens- und Arbeitsmarktdiskriminierung, die Frauen während ihres gesamten Erwerbslebens erfahren“, äußert sich auch Frauen-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) dazu. In Kärnten habe man zwar mit dem Kinderstipendium und der Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes bereits wichtige Schritte gesetzt, so Schaar, es brauche jedoch auch Maßnahmen der Bundesregierung – unter anderem die Schaffung einer Rechtsgrundlage für Lohntransparenz und eines Pensionssystems, welches an die Lebensrealitäten von Frauen angepasst sei und Zeiten von Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen bei der Pensionsberechnung stärker berücksichtigt. Schaar: „Diese unentgeltlich erbrachte Arbeit darf nicht zu Altersarmut führen!“

©Büro LR.in Schaar/Just Am Foto: Landesrätin Sara Schaar (SPÖ)

Informationsveranstaltungen in Kärnten

Es sei aber auch wesentlich, über Finanzplanung und langfristige Auswirkungen von Teilzeit-Beschäftigung zu informieren. „Zu all diesen Themen setzen wir im Referat für Frauen und Gleichstellung ganzjährig Initiativen, um Frauen zu informieren, zu stärken und so eine Basis für finanzielle Unabhängigkeit bis ins Alter zu schaffen“, betont Landes-Frauenbeauftragte Martina Gabriel. Auch die Pensionsversicherungsanstalt informiere in Form von regionalen Sprechtagen zu Fragen zur Pension. „Diese finden in Kärnten nach vorheriger Terminvereinbarung (05 03 03 35 170) in den Bezirksservicestellen der ÖGK statt“, wie ÖGK-Kärnten-Vorsitzender Georg Steiner erklärt. Anlässlich des „Equal Pension Day“ veranstaltet das Landes-Frauenreferat am 8. August zudem einen Themen-Abend im Open-Air-Kino im Klagenfurter Burghof. Die ersten 150 Karten für die Vorstellung des Films „Morgen ist auch noch ein Tag“ (20.45 Uhr) werden kostenlos zur Verfügung gestellt.