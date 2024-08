Neue Frauen-Gesundheitszentren in der Steiermark geplant

„Ich will, dass alle Steirerinnen rascher zu gynäkologischen Terminen kommen!“ betont Kornhäusl. „Dazu braucht es eine bessere kassenärztliche Versorgung, und Frauen-Gesundheitszentren können einen entscheidenden Beitrag leisten.“ In der ZiB 1 am Samstag forderte der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, die Möglichkeit zur Errichtung von Frauengesundheitszentren, auch bekannt als gynäkologische Primärversorgungseinrichtungen (PVE). Diese Einrichtungen sollen helfen, die bestehende Lücke in der gynäkologischen Versorgung zu schließen, da derzeit nur Allgemeinmedizinische und Kinder-Gesundheitszentren gesetzlich erlaubt sind.

„Ausweitung auf weitere Fachärzte, ist eine sinnvolle Ergänzung“

Kornhäusl hat bereits eine Allianz geschmiedet, um die notwendige Gesetzesänderung voranzutreiben. Unterstützung erhält er dabei vom steirischen VP-Gesundheitssprecher Josef Smolle, der sich im Nationalrat für die Novelle des Primärversorgungsgesetzes einsetzen will. „Eine Ausweitung der Primärversorgungseinrichtungen auf weitere Fachärzte, wie etwa Gynäkologen, ist eine sinnvolle Ergänzung,“ so Smolle. „Wir müssen alles tun, um die Versorgung zu verbessern.“

Ärztekammer: Ja für Frauen-Gesundheitszentren, aber nur mit besseren Kassenverträgen

Auch die steirische Ärztekammer zeigt sich offen für die Idee der Frauen-Gesundheitszentren. Vizepräsident Dietmar Bayer begrüßt die Erweiterung zu den bestehenden Einzelordinationen, mahnt jedoch, dass eine Attraktivierung des Kassenvertrags erforderlich ist, um die kassenärztliche Versorgung tatsächlich zu verbessern. Ähnlich äußert sich der Kassen-Gynäkologe Philipp Reif, der betont, dass neben der Schaffung der Zentren auch Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Honorierung notwendig sind.