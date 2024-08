100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Turdanitsch

Die Feuerwehr lädt zum Dorffest beim Rüsthaus in der Bärengrabenstrasse in Villach am Samstag, 31. August 2024, ab 12 Uhr ein. Der Festakt mit anschließendem Frühshoppen findet am Sonntag, dem 1. September ab 10 Uhr beim Rüsthaus statt. Zu den Highlights gehören eine Kinderhüpfburg und eine Tombola mit attraktiven Preisen, heißt es in der Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Turdanitsch. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz mit Kirchtagssuppe, Kirchtagssteak, Burger und Co.