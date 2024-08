Kraftpaket Martin Hoi will 50-Tonnen-Truck ziehen: Klappt 2. Versuch?

Am Bauernmarktgelände in Faak am See will Martin Hoi am 10. August 2024 einen 50 Tonnen schweren Monstertruck ziehen.

Bereits in der Vergangenheit hat das 200 Kilo schwere Kraftpaket aus St. Veit an der Glan beeindruckende Leistungen vollbracht: So bezwang er das 160 Tonnen schwere Dampfschiff Thalia am Wörthersee, zog das 100 Tonnen schwere Schiff MS Ossiach, den 11 Tonnen schweren Kettenpanzer im Bunkermuseum am Wurzenpass und die 80 Tonnen schwere Dampflok in Pöckstein. Auch zerrte er einen Hubschrauber und einen Heißluftballon vom Himmel und erteilte einem Motorflugzeug durch schiere Handkraft ein „Startverbot“.

St. Veiter will 50 Tonnen schweren Monstertruck ziehen

Doch dieser Gegner hat es in sich! Am Bauernmarktgelände in Faak am See will Martin Hoi am 10. August 2024 einen 50 Tonnen schweren Monstertruck ziehen. Bereits 2023 stellte sich der Kraftsportler dieser Herausforderung und musste eine bittere Niederlage einstecken. Trotz einer beeindruckenden Zugleistung von knapp 300 Kilogramm bewegte sich der Truck nicht. Nach vier Versuchen und unter der sengenden Sonne kollabierte er schließlich. Hoi zu seinem damaligen Scheitern: „2023 war ein Supergau, ich bin umgekippt und war K.O. gegangen. Es dauerte eine Zeit, bis mein Kreislauf wieder stabil war. Heuer bin ich wesentlich besser vorbereitet. Da kann mich auch eine vom Himmel brennende Sonne nicht davon abhalten, den Truck ins Ziel zu zerren. Der Tag der Wahrheit ist gekommen. Muskelkraft gegen 50 Tonnen Stahl.“ Am Tag der Abrechnung wird sich um 17 Uhr zeigen, ob Mensch oder Maschine triumphiert. Martin Hoi ist jedenfalls bereit, erneut Geschichte zu schreiben.