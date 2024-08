Firmeninsolvenzen in Österreich steigen: 27 Firmen pro Werktag pleite

Veröffentlicht am 5. August 2024, 10:12 / ©Fotomontage Canva

Laut der aktuellen Statistik von Creditreform stieg die Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr 2024 um 26,4 Prozent auf 3.363 Verfahren. Das entspricht fast 27 Insolvenzen pro Werktag – ein Niveau, das zuletzt während der Finanzkrise 2009 erreicht wurde.

Insolvenz-Zahlen explodieren

Die Eröffnungszahlen kletterten um 34,6 Prozent auf etwa 2.100 Verfahren, während die abgewiesenen Insolvenzen wegen mangelnden Vermögens um 14,7 Prozent auf 1.264 zugenommen haben. Besonders betroffen sind bekannte Namen wie Fisker GmbH und Windhager Zentralheizung Technik GmbH. Auch große Insolvenzen aus der SIGNA-Gruppe prägen das Bild.

Hier sind die Bundesländer in einer Liste mit ihren jeweiligen Insolvenzzuwächsen im ersten Halbjahr 2024: Vorarlberg : +74,1 Prozent

: +74,1 Prozent Burgenland : +67,0 Prozent

: +67,0 Prozent Steiermark : +33,2 Prozent

: +33,2 Prozent Wien : Höchste Insolvenzbetroffenheit mit fast 15 Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen

: Höchste Insolvenzbetroffenheit mit fast 15 Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen Tirol: Geringste Insolvenzbetroffenheit mit fünf Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen

Wirtschaftsklima auf Tiefpunkt

Der Geschäftsführer von Creditreform, Gerhard M. Weinhofer, erklärt: „Die Pandemie ist nicht mehr der Hauptgrund. Die anhaltende Wirtschaftsflaute und steigende Kosten setzen den Unternehmen massiv zu.“ Laut einer Umfrage unter 1.400 Unternehmen ist das Geschäftsklima schlechter als zur Pandemie-Hochzeit. Die Auftragserwartungen sind so pessimistisch wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr, heißt es weiter.

Regionale Unterschiede

In Vorarlberg (+74,1 Prozent), Burgenland (+67,0 Prozent) und der Steiermark (+33,2 Prozent) stiegen die Insolvenzen besonders stark. In der Bundeshauptstadt Wien gibt es fast 15 Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen, während Tirol mit fünf Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen am wenigsten betroffen ist.

Branchen im Fokus

Besonders stark steigen die Insolvenzen in der Industrie (+44,6 Prozent), im Kredit- und Versicherungswesen (+44,6 Prozent) und im Transportwesen (+44,4 Prozent). Der Handel und das Bauwesen verzeichnen ebenfalls hohe Zahlen, belastet durch rückläufigen Binnenkonsum und hohe Kosten, wie von Creditreform erhoben wurde.

Ausblick auf 2024

Weinhofer prognostiziert für das Gesamtjahr 2024 mehr als 7.200 Insolvenzen, was einen neuen Rekord seit 15 Jahren darstellen würde. „Die Wirtschaftskrise, Inflation und politische Reformstaus sind die Hauptursachen für diese Insolvenzwelle“, so Weinhofer.