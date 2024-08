Kärntner wird am Heimweg von Zug erfasst und stirbt

Stark betrunken machte sich ein 35-jähriger Mann am Sonntagabend auf dem Nachhauseweg von einem Fest in Steinfeld im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau. Laut Zeugenaussagen wählte der Mann dafür den kürzesten Weg und begab sich dazu um 21.35 Uhr im Bereich von Steinfeld auf die Bahngleise. Genau in diesem Moment passierte der Railjet 631 von Villach in Richtung Lienz die Stelle.

Kärntner wurde von Zug erfasst

„Der 56-jährige Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein“, heißt es seitens der Polizei. Der 35-Jährige versuchte noch auszuweichen, wurde jedoch von dem Zug erfasst, der zu diesem Zeitpunkt mit einer Fahrgeschwindigkeit von rund 100 km/h unterwegs war. In der Folge wurde der Mann die Bahnböschung hinuntergeschleudert.

Jede Hilfe kam zu spät

„Nach Eintreffen am Unfallort wurde der Lokführer kurz befragt und zwei Polizeistreifen, 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Greifenburg und Angehörige des Roten Kreuzes und der Besatzung des Rettungshubschraubers RK 1 führten eine Suchaktion entlang der Gleisanlagen durch“, erklären die Beamten. Gegen 22.40 Uhr wurde der Mann schließlich von den Feuerwehrleuten tot aufgefunden. Ein Polytrauma dürfte die Todesursache gewesen sein.

