Schwerer Unfall in Tulln: Auto kracht in Stiegenaufgang und verletzt Fußgänger

Ein 84-jähriger Mann aus Wien lenkte am 3. August 2024, gegen 16.10 Uhr, einen Pkw von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Rathausplatz in Tulln an der Donau. Seine 79-jährige Schwester saß am Beifahrersitz. Aus bisher unbekannter Ursache sei der Pkw ungebremst auf den Stiegenaufgang eines Gebäudes auf den Rathausplatz gefahren. Zur gleichen Zeit sei ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln aus dem Objekt gekommen und vom Fahrzeug frontal erfasst und einige Meter weggeschleudert worden. Der Pkw sei frontal gegen eine Hausmauer geprallt. Der Fußgänger wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und Rettungskräften mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Tulln verbracht. Die beiden Pkw-Insassen wurden leicht verletzt und wurden ebenfalls ins Landesklinikum Tulln verbracht.