88-Jähriger verstirbt nach Kollision mit Betonmauer: Zeugen gesucht

Am 31. Juli 2024, gegen 20.30 Uhr, lenkte ein 88-jähriger Österreicher ein Leichtmotorrad in Innsbruck auf der Rumerstraße in östliche Richtung. Auf Höhe des Hauses Rumerstraße 20 fuhr der Mann aus bisher unbekannter Ursache gegen die dortige Betonmauer. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, welchen er am 1. August in der Klinik Innsbruck erlag. Zeugen des Unfalles bzw. die beiden Ersthelferinnen werden ersucht sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133/7591) zu melden.