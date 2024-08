Schon wieder Messerattacke am Yppenplatz: Festnahme

In den Abendstunden des 1. August 2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Brunnengasse Fahndungsmaßnahmen durch und nahmen einen 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen fest. Der Mann wird beschuldigt, am selben Tag gegen Mittag im Zuge von Geldstreitigkeiten einen 19-jährigen Bekannten mit einem Messer attackiert und leicht verletzt zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.