Gewaltexzess in Wien-Hietzing: Obdachloser attackiert Bekannte

Veröffentlicht am 5. August 2024, 10:54 / ©5min.at

„Mit Schlägen soll ein alkoholisierter (rund 1,5 Promille) 33-jähriger Odachloser seine 34-jährige Bekannte in ihrer Wohnung attackiert haben, nachdem diese ihm Obdach gewährt hatte. Die Frau flüchtete aus der Wohnung und vertraute sich Polizisten an, die gerade ein Verkehrsplanqadrat durchführten“, so die Beamten.

Bruder der Frau wurde mit dem Umbringen gedroht

Die Polizeiinspektion Lainzer Straße rückte umgehend zur Wohnung aus und nahm den bereits bekannten, aggressiven Verdächtigen fest. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte auch den Bruder der Frau mit einem Messer bedroht hatte, ihn umbringen zu wollen. Trotz des bestehenden Waffenverbots zeigte sich der Mann in seiner Vernehmung nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, dass der Obdachlose auf freiem Fuß angezeigt wird, und ein Betretungs- sowie Annäherungsverbot gegen ihn verhängt wurde.