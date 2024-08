Kärntner holten Top 10 Plätze bei Wasserski-WM in Kanada

Katharina Hafner und Maximilian Wienerroither vom UWWC Pörtschach und Peter Steiner vom WSC Ossiachersee hatten einen starken Auftritt in Kanada. Den jungen Sportlern zur Seite stand Erfolgscoach Miky Wienerroither. Nun stehen die Endergebnisse der U17-Wasserski Weltmeisterschaft in Calgary fest. Kathy Hafner holte im Springen (37,0 Meter) den 7. Platz, im Slalom (3,5 Bojen/13 Meter Seil) den 9. Platz und in der Gesamtwertung sicherte sie sich den 5. Platz. Maxi Wienerroither konnte sich im Springen( 47,8 Meter) den 9. Platz sichern. Peter Steiner erlangte im Springen (48,5 Meter) den 8. Platz, heißt es seitens des Wasserschiclubs Ossiacher See.

©Johnny Hayward | U-17 Weltmeisterschaften in Calgary/Kanada ©Johnny Hayward | Drei Kärntner sicherten sich fünf Top-Ten Plätze in Kanada. ©Johnny Hayward | Kärntner Nachwus brilliert in Kanada.