Graz im Sportfieber: Messe dein Können am mobilen Pumptrack

Pump it up!

Verbessere deine Skills am neuen Pumptrack in Mariatrost.

Du verbringst leidenschaftlich gerne deine Zeit am Pumptrack und möchtest dein Können verbessern? Du liebst es, dich mit anderen zu messen? Dann ist der mobile Pumptrack am Parkplatz des Grazer Eislaufplatzes in Mariatrost genau das Richtige für dich. Jeden Freitagnachmittag und Samstagvormittag betreut Fachpersonal der Radfahrschule Easy Drivers den Pumptrack und bietet Helme, Räder und Scooter zum Ausborgen an.

©Radfahrschule Easy Drivers Jeden Freitag und Samstag kann man sich Equipment ausborgen! ©Radfahrschule Easy Drivers