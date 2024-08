Von Trail- bis Citylauf: Diese Lauf-Events kommen im Herbst nach Graz

Läufer, aufgepasst! Nach Valencia, Ibiza und Paris kommt der 10k Run jetzt auch nach Graz. Der Lauf umfasst genau zehn Kilometer. Die Strecke führt zunächst stadteinwärts und dann in Richtung Süden und ist daher sehr flach und schnell. Die Anmeldungsfrist endet am 24. Oktober, doch wer sie verpasst: Keine Sorge, für eine zusätzliche Gebühr, kann man sich am Tag des Laufes vor Ort noch anmelden. Nähere Informationen findest du hier.

Zusätzliche Infos Wann findet die Startnummernausgabe statt? Am Freitag, den 25. Oktober: 12 bis 16 Uhr beim Stadtstrand

Am Sonntag, den 27. Oktober: 8 bis 10 Uhr beim Stadtstrand Wie wird gewertet? Es gibt eine Gesamtwertung bei Männlich und Weiblich. Diese werden im Ziel geehrt. Die Klassenwertung kann online eingesehen werden, die Siegerehrung ist jedoch nur für die Gesamtwertung. Wann findet die Siegerehrung statt? Am 27. Oktober, nach dem 10k Run, um 12.30 Uhr vor Ort.

Trail-Run in Graz am 1. September

Liebst du es, in der Natur zu laufen? Dann ist der Trail Run Graz ein Event, das du nicht verpassen darfst. Bei diesem besonderen Naturerlebnis geht es nicht nur darum, Rekorde zu brechen. Die einzigartige Laufstrecke führt vom Hilmteich auf Waldwegen nach Mariatrost mit Blick auf die Basilika und auf Waldwegen zurück zur Stadt. Im Ziel am Hilmteich wartet um 13 Uhr eine Siegerehrung auf die Sieger des Laufes. Mit insgesamt drei Strecken in verschiedenen Längen ist dieses Laufevent ein Spaß für Groß und Klein. Alle Teilnehmer des Events erwarten eine einzigartige Trail-Run-Finishermedaille sowie eine Urkunde. Anmeldeschluss ist am 21. August, doch für alle, die das Datum verpassen, gibt es die Möglichkeit, sich vor Ort vor dem Lauf noch anzumelden. Nähere Informationen findest du hier.

Zusätzliche Infos Das Programm: 8 bis 10 Uhr: Startnummernausgabe mit Chip vor Ort

10.30 Uhr: Start Kids Trail 1km

11 Uhr: Start 5,5km und 10km

13 Uhr: Zielschluss

ab 13 Uhr: Siegerehrung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 11:59 Uhr aktualisiert