Foodora erweitert Liefergebiet: Hier kannst du jetzt auch bestellen

Seit dem 1. August 2024 beliefert foodora, Lieferdienst für Essensbestellungen, erstmals die Bezirke Neusiedl am See und Bruck an der Leitha in Niederösterreich. Als erster Dienstleister bringt foodora seine Speisen direkt zu den Kunden in diese neuen Regionen. Zu den Highlights gehören eine große Auswahl an Restaurants, darunter bekannte Ketten wie McDonald’s, L’Osteria, KFC und Noodle King, die nun bequem über foodora bestellt werden können.

Kulinarische Vielfalt für die Region

Die Expansion nach Neusiedl am See markiert einen wichtigen Schritt in der kontinuierlichen Erweiterung von foodora. Ab sofort können die Bewohner aus etwa 15 verschiedenen Lokalen wählen, die eine breite Palette an Gerichten bieten. Neben beliebten Gastronomieketten finden sich auch regionale Favoriten wie die San Marco Pizzeria und der Eismacher im Angebot. Die Auswahl wird kontinuierlich erweitert, sodass demnächst noch mehr Restaurants und Cafés, sowie Angebote aus anderen Bereichen wie Lebensmittel, Drogerie, Bäckerei und Apotheke hinzukommen werden.

Über foodora

foodora, Teil der Delivery Hero SE, ist der führende Online-Marktplatz für Essenslieferungen in Österreich. Das Unternehmen verbindet Restaurants und Kunden durch schnelle Lieferzeiten und flächendeckende Verfügbarkeit.