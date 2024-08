Bekannte Kunstfotografin verstorben: „Hinterlässt unersetzliche Lücke“

Die Kunstfotografin Christine Ottowitz wurde 1960 in Bruck an der Mur geboren, lebte und arbeitete aber seit Jahrzehnten im Kärntner Bleiburg. Kürzlich ist sie Alter von 64 Jahren verstorben. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) drückte den Hinterbliebenen, Familie und Freunden, sein Beileid aus und würdigt die Leistungen der Verstorbenen: „Sie selbst hat die Welt der Fotografie als Passion gesehen. Ottowitz hat mit ihrem fotografischen Blick das Unsichtbare sichtbar gemacht und hinterlässt in unserer Kulturlandschaft eine unersetzliche Lücke.“ Ihre Ausbildung zur Fotografin machte Ottwitz in Graz. In den Jahren danach begeisterten ihre Werke bei zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland.