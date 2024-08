Halbmarathonstrecke rund um Klagenfurt erstrahlt in neuem Glanz

Die Bewegungsarena Klagenfurt präsentiert sich in neuem Glanz. In Summe wurden 120 Schilder der Firma ITEK Verkehrs- und Beschilderungstechnik installiert, um Läufer durch die verschiedenen Strecken zu führen. Sie bestehen aus natürlich nachwachsenden Materialien und reduzieren den CO₂-Fußabdruck um bis zu 88 Prozent, wodurch sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Drei erneuerte Rundparcours am Kreuzbergl

Zusätzlich bietet die Bewegungsarena nun drei erneuerte Rundparcours am Kreuzbergl, welche sich in Länge und Schwierigkeitsgrad unterscheiden: ein 2,5 Kilometer, ein 4,8 Kilometer und ein acht Kilometer langer Parcours. „Die neue Beschilderung und die Rundparcours am Kreuzbergl sind ein weiterer Schritt in Richtung eines nachhaltigen und attraktiven Tourismusangebots in Klagenfurt“, betonen Tourismusvorsitzender Adi Kulterer und Geschäftsführer Helmuth Micheler. „Wir sind stolz darauf, unseren Gästen und Bürgern ein modernes und umweltfreundliches Sporterlebnis bieten zu können“, so Sportreferentin Constance Mochar (SPÖ) und Wirtschaftsreferent Max Habenicht (ÖVP) ergänzt: „Mit der Wiedereröffnung der Bewegungsarena und den neuen Strecken wird Klagenfurt einmal mehr als sportliches Zentrum der Region hervorgehoben.“ Investiert wurden rund 30.000 Euro.

©Tine Steinthaler Die Bewegungsarena in Klagenfurt bietet jetzt drei erneuerte Rundparcours am Kreuzbergl.