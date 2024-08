Mann stürzt mit Fahrrad: Einen Tag später findet man ihn tot auf

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs fuhr am 2. August 2024 mit einem Fahrrad von der Heimatadresse im Gemeindegebiet von Steinakirchen am Forst weg. Passanten fanden den Mann am 3. August 2024, gegen 8.00 Uhr, reglos in einer Bachböschung nahe dem Geh- und Radweg neben der L 96 auf Höhe des Straßenkilometers 15,480 vor einer Brücke über die „Kleine Erlauf“, im Gemeindegebiet von Steinakirchen am Forst. Der alarmierte Rettungsdienst und der Notarzt konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der Radfahrer dürfte bereits am Vortag im Bereich der Brücke vom Radweg abgekommen und zu Sturz gekommen sein.