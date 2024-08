„Haltung zu zeigen“: Kindergartenjahr beginnt mit wichtiger Message

Wenn das neue Kindergartenjahr in wenigen Wochen beginnt, haben die Villacher Elementar- und die Hortpädagogen schon viel Vorarbeit geleistet. „Es gibt immer ein Jahresthema“, weiß Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) als zuständige Bildungsreferentin. Diesmal gehe es in den Kindergärten und Horten darum, „Gemeinsam Haltung zu zeigen“. Dies stehe auch im Mittelpunkt der pädagogischen Jahrestagung, welche vor Kindergartenbeginn mit Vorträgen und Diskussionen über die Bühne geht. Fortbildungen gibt es auch in den kommenden Monaten.

Heuer neu: das Mini Educational Lab

„Auch ein Wissensausflug für die Elementarpädagogen findet vor Kindergartenbeginn statt. Er wird nicht nur zum Wissenstransfer genützt, sondern auch zum Erfahrungsaustausch“, so Katholnig weiter. In den 14 Kindergärten mit ihren 50 Gruppen werden rund 1.075 Mädchen und Buben betreut. In sechs städtischen KITA-Gruppen sind es 90 Kleinkinder, in den Horten 284 Kinder. „Heuer neu bieten wir den tpv-Kindergarten und das Mini Educational Lab an“, erklärt die Vizebürgermeisterin.

© Marta Gillner Im Herbst nimmt auch das Mini Educational Lab im tpv Technologiepark Villach den Betrieb auf.

Verstärkung in Villach gesucht

105 Elementar- und 16 Hortpädagogen, 20 inklusive Elementarpädagogen, 87 Assistenten sowie 31 Köche und Beiköche betreuen und versorgen die Kinder. Katholnig: „Und wir freuen uns immer sehr über neue Kolleginnen mit Herz, Kreativität und Engagement, die in einem der schönsten Berufe arbeiten möchten, die es überhaupt gibt!“ Wer sich auch kurz vor Semesterbeginn entschließt, in der Elementarpädagogik zu arbeiten, könne rasch eine Initiativebewerbung bei villach.at/karriere hochladen.