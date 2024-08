Nach Unfall und am Dach liegend: Zweiter Pkw crasht in Unfallauto

Veröffentlicht am 5. August 2024, 12:47 / ©BM Florian Scherwitzl, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land

Am 4. August 2024, gegen 15.30 Uhr, war eine 69-jährige Frau aus Wien auf dem 1. Fahrstreifen der A1 im Gemeindegebiet von Pressbaum in Richtung Wien unterwegs. Ihr 72-jähriger Ehemann war als Beifahrer mit dabei. Bei Straßenkilometer 24,670 kam das Fahrzeug aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und geriet auf den rechten Grünstreifen. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Pannenstreifen, entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Erste Hilfe und weitere Kollision

Eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk St. Pölten-Land, die als Ersthelferin unterwegs war, hielt einige Meter nach der Unfallstelle auf dem Pannenstreifen an und begab sich zur Unfallstelle, um Hilfe zu leisten. Währenddessen lenkte ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden seinen Pkw auf dem 2. Fahrstreifen der A1 in Richtung Wien. Auch sein Fahrzeug geriet aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen das auf dem Pannenstreifen liegende Fahrzeug der 69-Jährigen sowie gegen den am Pannenstreifen stehenden Pkw der 31-Jährigen. Der Pkw der 31-Jährigen wurde dabei auf den 2. Fahrstreifen geschleudert.

Verletzungen und Rettungsmaßnahmen

Das verunfallte Ehepaar erlitt schwere Verletzungen. Die 69-jährige Frau wurde mit einem Notarzthubschrauber in das AUVA Traumazentrum Wien-Standort Meidling geflogen. Der 53-jährige Pkw-Lenker und sein 68-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Baden erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.