Mopedfahrer war betrunken: Kollidierte mit E-Roller

Im Gemeindegebiet von Traisen, in Niederösterreich, ereignete sich am vergangenen Freitag, den 2. August , gegen 21 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Elektroroller. Ein 39-jähriger Mann fuhr mit einem E-Roller auf dem Radweg von Lilienfeld kommend in Fahrrichtung Wilhelmsburg, durch das Gemeindegebiet von Traisen. Auf dem Sozius saß eine 48-jährige Frau. Beide Personen kommen aus dem Bezirk Lilienfeld. Auf Höhe der Gölsensiedlung kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision mit einem 58-jährigen Mopedlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Lilienfeld. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld verbracht, der 58-Jährige und die 48-Jährige blieben unverletzt. Ein beim 39-Jährigen durchgeführter Alkomattest war positiv. Er wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 12:53 Uhr aktualisiert