TÃ¼rmer mit Herz: Ehrung fÃ¼r Horst Ragusch

Dank seines Engagements gelang es, den Stadtpfarrturm neu zu positionieren und zu einem lebendigen Begegnungsort für Einheimische und Touristen zu machen. Dafür erhielt Horst Ragusch die Dank- und Anerkennungsurkunde, heißt es in der Presseaussendung der Stadtkommunikation Klagenfurt.

Am Fuße des Turms aufgewachsen

Horst Ragusch, der am Fuße des Turms aufgewachsen ist, hat den Stadtpfarrturm, dessen Betrieb der Tourismusverband Klagenfurt 2017 von der Stadt übernommen hatte, durch seine Initiative und Hingabe reaktiviert. Während seiner Zeit als Türmer stiegen die Besucherzahlen von 2.200 (2016) auf über 10.000 jährlich. Ragusch hat diese Entwicklung maßgeblich geprägt und zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Seminare im Turm organisiert.

Unermüdliches Engagement

„Horst Ragusch hat durch seine Arbeit als Türmer und sein unermüdliches Engagement für die Erinnerungsarbeit einen unschätzbaren Beitrag für unsere Stadt geleistet. Seine Bemühungen haben den Stadtpfarrturm zu einem lebendigen Ort der Begegnung und des Austauschs gemacht. Wir danken ihm von Herzen für seine wertvolle Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Verleihung der Urkunde für seine herausragende Arbeit

Ein besonderes Anliegen war ihm die Erinnerungsarbeit, vor allem die Zeit zwischen 1919 und 1945. Ragusch hat außerdem die Geschichte der letzten Türmerin, Helene Reichel, und deren Leben im Turm mit ihren sechs Kindern, gewürdigt. Zudem hat er sich intensiv mit der Bedeutung, dem Klang und der Produktion der Glocken im Turm auseinandergesetzt und gilt in diesem Bereich als eine Koryphäe im deutschsprachigen Raum. In seiner Zeit als Türmer legte Ragusch auch die Fremdenführerprüfung ab und ist seitdem als Austria Guide in den von ihm entwickelten Rollen als Nachtwächter und Renaissance-Edler tätig. Besonders hervorzuheben sind seine Stolperstein-Führungen, die einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur in Klagenfurt leisten, heißt es seitens der Stadtkommunikation Klagenfurt.

