Gegen Ärztemangel: Mehr Studien-Plätze für Medizin-Nachwuchs gefordert

Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) nimmt dies erneut zum Anlass, um die „rigorosen Zugangsbeschränkung“ zum Medizinstudium infrage zu stellen. „Wie viele offene Arztstellen muss es noch geben, damit der Bund endlich reagiert und die Zugangsbeschränkung zum Medizinstudium erhöht?“

Verdoppelung der Medizinstudienplätze gefordert

In Österreich würde es – laut Prettner – 2.000 offene Arztstellen geben. „Doch wir schicken auch heuer wieder zig-Tausende Jugendliche, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Arzt und Ärztin zu werden, nach Hause.“ Für die Landesrätin ist klar: „Wir brauchen zumindest eine Verdoppelung der Medizinstudienplätze. Und wenn man sich dagegen weiter querlegt, dann müssen ganz schnell andere Maßnahmen ergriffen werden. […] Es kann nicht sein, dass man sang- und klanglos und ohne gegenzusteuern zusieht, wie sich die Personallücke in gewissen Fachbereichen jedes Jahr vergrößert.“ Prettner fordert „umgehendes Handeln, sonst schlittern wir ungebremst in einen noch größeren Ärztemangel.“

Kärnten wurden vier Fix-Studienplätze zugesprochen

Die heuer eingeführte Sonderquote von 59 Studienplätzen für alle Bundesländer – davon entfallen vier Studienplätze auf Kärnten – sieht die Gesundheitsreferentin nur als „Tropfen auf dem heißen Stein“. In Kärnten hätten sich für die vier gewidmeten Studienplätze 50 junge Menschen beworben.

Team Kärnten: „Es geht um unsere Zukunft“

Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer fordert einmal mehr die dringende Ausweitung der Medizinstudienplätze: „Der Bundesregierung muss klar sein, dass wir in einen noch größeren Ärztemangel schlittern als es bis dato schon der Fall ist. Das hat massive Konsequenzen für die Spitäler, die Versorgungssicherheit im ländlichen Raum, die hausärztlichen Bereitschaftsdienste bis hin zu den Notarztdiensten.“ Gerade deshalb sei die noch immer stur eingenommene Haltung des Bundes mit hohen Zugangsbeschränkungen und viel zu wenigen Studienplätzen verantwortungslos, urteilt Köfer, der eindringlich appelliert, die Anzahl an Studienplätzen zu erhöhen: „[…] Es geht um unsere Zukunft. Bitte lasst junge Menschen Medizin studieren. Wir brauchen sie in so vielen unterschiedlichen medizinischen Bereichen.“

