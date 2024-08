„Villach Unplugged“: Villach wird zur BÃ¼hne fÃ¼r StraÃŸenmusiker

Zum fünften Mal verwandelt sich die Villacher Altstadt in eine Bühne für Straßenmusiker. Der Verein GEMMA veranstaltet am kommenden Freitag und Samstag, den 9. und 10. August, das fünfte Straßenmusikfestival „Villach unplugged“. An diesen Tagen sind Musiker und Gruppen eingeladen, den Hauptplatz, den Unteren Kirchenplatz, die Widmanngasse und den Rathausplatz zu bespielen. Die Darbietungen finden in zwei Zeitfenstern statt: von 10 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr. Wie der Titel der Veranstaltung „Villach unplugged“ bereits andeutet, werden die Akteure unplugged mit ihren Instrumenten für Stimmung in der Villacher Innenstadt sorgen. „Es freut uns sehr, dass knapp 30 Musiker und Gruppen die Möglichkeit des 5. Villacher Straßenmusikfestivals nutzen und dabei sind. Es ist immer eine einzigartige Atmosphäre in der Villacher Altstadt spürbar“, so GEMMA-Vorsitzender Marc Germeshausen.

Mutige sind eingeladen, aufzutreten

Am Samstag wird es zudem zwischen 10 und 13 Uhr am Unteren Kirchenplatz eine „Open Stage“ geben. Mutige Villacher und Besucher haben hier die Chance, vor Ort zu performen. Anmeldungen hierfür sind direkt unter [email protected] möglich, oder vor Ort beim Informationsstand am Rathausplatz. „Ohne Geld ka Musi“ – die Musiker erhalten keine feste Gage und spielen für Hutgeld. Die Akteure freuen sich über Spenden vor Ort. „Ich freue mich sowohl als Kultur- wie auch als Jugendreferentin der Stadt, dass der Verein GEMMA so aktiv ist und hoffe, dass möglichst viele Besucher in den Genuss dieses wunderbaren musischen Angebots kommen!“, lädt Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser ein.

Welche Musiker sind dabei? Alessandro Farina | Anna Ebner | Autback | Buzz Ramsid | die G’spaßigen | Fred K | Georg Tkalec | Getonka | hARTbeat | Heinz Mauch | Here For A Reason | Irish Trad Music Session Carinthia | KopfStanPfloster | Little Wing | Littorina Blues Band | Martin Moser | MASK | ModernArtSax | Pohaca und Kolibri | Robert Trettenbrein | Schloßbichl Buam | Soulmonkeys | Streetman | The Ruins | Unfold |Stage“