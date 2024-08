Erika ist *trans: „Verständnis ist wichtiger als Druck von LGBTQ“

„Als Jugendliche habe ich die Kleider aus dem Fenster geworfen, bin damit in die Stadt gefahren und habe mich auf irgendeinem WC umgezogen und geschminkt. So konnte ich zumindest für drei Stunden ‚ich‘ sein.“ Erika, die damals noch Erich hieß, ist heute 51 Jahre alt. Schon der kleine Erich, der zu Fasching lieber Rotkäppchen als Indianer war, zog als Kind heimlich die Kleider seiner Schwestern an und spürte, dass er „anders“ war. Doch darüber sprechen konnte er mit niemandem.

©Erika Sondergelt Erikas Leben als Frau: „Heute bin ich gücklich.“

Alkoholentzug veränderte alles

„Es war ein totaler Stress. Das ewige Versteckspiel löst einen riesigen Druck aus. Tag für Tag musste ich mich verstellen“, beschreibt Erika das Leben, dem sie ausgesetzt war. Hinzu kam, dass es zu ihrer Jugendzeit noch kaum Unterstützung für trans* Menschen gab.

Das Thema war ein Tabu, sie konnte sich niemandem anvertrauen. Wie sie das überlebt hat? „Mit viel Alkohol“, lautet die Antwort. Soviel, dass sie 2014 einen Entzug machen musste, der ihr weiteres Leben komplett veränderte: „Danach habe ich beschlossen, mich zu outen. Ich wollte so nicht mehr weitermachen.“

Über Harndrang und Partnersuche

Es folgte ein langer Weg mit vielen Gutachten der aufgrund der Hormontherapie durch eine „zweite Pubertät“ und schlussendlich zu 46 Paaren Schuhen und einem Rauhaardackel führte. „Seit 2018 bin ich nun offiziell und gesetzlich eine Frau.“ Erika habe damit mehr erreicht, als sie sich je erträumt hat: „Ich bin jetzt glücklich.“ Sie hat heute einen klischeehaften Faible für Schuhe und Handtaschen und hat erkannt, dass sie ihren Harndrang wesentlich kürzer zurückhalten kann, als es Erich konnte. Die Partnersuche gestaltet sich allerdings schwierig: „Viele meinen es nicht ernst und wollen nur ein exotisches Abenteuer.“ Deswegen tauschte sie die Suche „nach dem Richtigen“ vor drei Jahren gegen einen Rauhaardackel. „Er ist mein Seelenverwandter“, lächelt sie.

„Tante Erika“ hat familiären Rückhalt

Erika ist es heute egal, wenn andere Menschen mit dem Finger auf sie zeigen. Dankbar sei sie vor allem über den großen Rückhalt ihrer Familie. Für ihre Nichte sei sie von Anfang an „Tante Erika“ gewesen, erzählt sie. Und damit hatte sie großes Glück: „Im Großen und Ganzen standen alle hinter mir. Es gibt aber auch trans* Menschen, die in ihrer Familie nach einem Outing Ablehnung und Gewalt erfahren.“ Gerade das sei, zusätzlich zur ganzen belastenden Situation für diese Menschen, eine enorme Bürde: „Da müsste es viel mehr Angebote und Aufklärung auch für Angehörige geben.“

©Erika Sondergelt „Ich suche keinen Partner. Mein Seelenverwandter ist mein Rauhaardackel.“

„LGBTQ macht zu viel Druck“

„Ich finde es gut, dass es eine Bewegung gibt. Aber man kann auch alles übertreiben“, lautet Erikas Meinung zur LGBTQ Community. Erika ist für Aufklärung, aber ohne Druck. Mittlerweile höre man zu oft „Das ist so!“, „Das müsst ihr anerkennen!“, oder „Das gehört jetzt so!“ Für Erika ein No-Go, denn aus eigener Erfahrung weiß sie, dass man niemandem etwas aufzwingen kann: „Das ruft nur Zorn hervor und am Ende erreicht man damit das Gegenteil. Gerade ältere Menschen können zum Beispiel mit 76 verschiedenen Geschlechtern überfordert sein.“ Erika arbeitet seit kurzem in der Pflege und hat aufgrund ihres Berufes viel Kontakt zur älteren Generation.

Job ist nicht selbstverständlich

„Ich war positiv überrascht über die Bewohner im Pflegeheim. Sie sind sehr interessiert an meiner Geschichte und fragen viel.“ Zu einem Beruf in der Pflege riet ihr AMS Berater: „Ich bin eigentlich gelernte Bürokauffrau. Als trans* Frau konnte ich in dieser Branche aber nichts finden.“ Ihr neuer Job bei Senecura Graz nehme Erika nicht nur die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Dort wird sie auch so angenommen wie sie sei, erzählt sie. „Ich fühle mich dort sehr wohl, weil die Führung und alle im Team hinter mir stehen. Ich kann dort als Frau sein, wie ich bin.“ Die berufliche Absicherung ist für trans* Menschen nicht immer selbstverständlich, oft findet man nur schwer einen Job.

„Es hat sich viel verändert“

Man sieht Erika die Erleichterung an, zu der sie ihr Weg geführt hat. Letztlich hat sich alles für sie gefügt, trotzdem betont sie, dass diese Entscheidung jeder für sich alleine treffen muss. „Niemals sollte man jemanden zu etwas zwingen“, ist sie überzeugt und erzählt ihre Geschichte, weil sie aufklären, nicht belehren möchte. Außerdem läge Diskriminierung auch immer im Auge des Betrachters, meint sie. „Kurz nach meinem Outing habe ich mich noch nicht alleine auf die Straße getraut. Vor sechs Jahren wurde ich auch noch aus Lokalen geschmissen. Heute ist die Gesellschaft ja viel toleranter.“ Seit Erikas Jugend hat sich – zum Glück – schon viel verändert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 13:42 Uhr aktualisiert