In der Steiermark: Zwei tödliche Verkehrsunfälle in der letzten Woche

In der vergangenen Woche starben insgesamt 15 Personen bei Verkehrsunfällen landesweit. In der Steiermark verunglückten in der letzten Woche ein 28-jähriger Motorradfahrer und ein 85-jähriger Tuk-Tuk-Fahrer. Der junge Motorradfahrer war am Abend des 31. Juli auf der L606 unterwegs, als er aus unerklärlichen Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor, stürzte und mit einem Strommast kollidierte. Reanimationsversuche von Passanten blieben erfolglos. Der 85-jährige Tuk-Tuk-Fahrer verunglückte am 2. August in Bad Waltersdorf. Er war gegen 14.45 Uhr auf einem Schotterweg unterwegs, als er aus unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn abkam und circa zehn Meter aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, als es zum Stillstand kam. Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun.