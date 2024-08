Paketboxen in Wien: Erheblicher Anstieg bei Standorten und Fächern

In Wien werden an Werktagen rund 500.000 Pakete ausgeliefert. Laut der Wirtschaftskammer Wien hat sich die Anzahl der Paketboxen innerhalb eines Jahres von 688 auf 1.069 erhöht, was einem Anstieg von 55 Prozent entspricht. Diese Zunahme entspricht jedoch nicht proportional dem Anstieg der Fächerzahl, die um 17 Prozent gestiegen ist. Derzeit sind in Wien 77.272 Fächer verfügbar.

Betreiber und Systemvielfalt

Wiener Paketboxen werden von zehn verschiedenen Betreibern angeboten. Zwei davon – die Post und Amazon – nutzen die Boxen ausschließlich für ihre eigenen Lieferungen. Die restlichen acht Betreiber (Easy Paketstation, MyFlexBox, Renz, Rosy’s, Storebox, TableConnect, Tamburi und Variocube) bieten offene Systeme an, bei denen die Boxen für Pakete aller Anbieter verwendet werden können. Eine Anmeldung bei den jeweiligen Anbietern ist weiterhin notwendig.

Ruf nach Vereinheitlichung

Die Wirtschaftskammer Wien fordert eine zentrale Registrierung über eine gemeinsame Plattform, um die Verwaltung der Paketboxen zu vereinfachen. Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr, betont die Bedeutung von Paketboxen für die moderne Stadtlogistik. Sie ermöglichen eine flexible Zustellung von Paketen, was zu einer Reduzierung der Zustellversuche führen kann.

Vorteile für den Handel

Margarete Gumprecht, Handelsobfrau der Wiener Wirtschaftskammer, hebt hervor, dass Paketboxen den regionalen Handel stärken können. Die Möglichkeit, Waren nach Geschäftsschluss abholen zu können, erhöht die Flexibilität für Kunden und unterstützt den lokalen Handel.