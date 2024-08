Abschleppdienst im Einsatz: Lenkerin prallt mit voller Wucht in Fahrzeug

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya fuhr am 5. August 2024, vor 07.00 Uhr, mit einem Pkw auf der LB 5 im Waidhofen an der Thaya, aus Richtung Heidenreichstein kommend in Fahrtrichtung Wien. Das Fahrzeug kam aufgrund eines technischen Defekts bei Straßenkilometer 11,250 zum Stillstand. Der Mann verständigte eine Fachwerkstätte zwecks Abschleppung. Ein 39-jähriger Mitarbeiter aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya stellte den Servicewagen vor das defekte Fahrzeug ab und begann mit den Abschleppvorbereitungen.

Lenkerin prallt gegen Abschleppfahrzeug

Gegen 7.00 Uhr lenkte eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Horn einen Kastenwagen auf der LB 5 aus Richtung Wien kommend in Fahrtrichtung Heidenreichstein. Vermutlich sei die 26-Jährige kurz eingenickt und gegen den Servicewagen geprallt, wodurch dieser durch die Wucht des Anpralls gegen das defekte Fahrzeug des 43-Jährigen geschleudert wurde. Der 43-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug befand, erlitt vermutlich leichte Verletzungen. Der 39-Jährige, der sich seitlich hinter dem Heck des Servicewagen befunden haben dürfte, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Horn verbracht. Die 26-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Sie und der 43-Jährige wurden in das Landesklinikum Horn verbracht. Die LB 5 war im Bereich der Unfallstelle von ca. 07.15 Uhr bis 08.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.