16 Verkehrstote in Österreich: Tragischer Überblick der letzten Woche

In der vergangenen Woche starben fünf Autofahrer, vier Motorrad-Lenker, zwei E-Scooter-Lenker, zwei Auto-Mitfahrer, ein Leichtmotorrad-Lenker, ein E-Bike-Lenker und ein Lenker eines Lastenfahrrads bei 15 Verkehrsunfällen landesweit. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am vergangenen Sonntag, den 4. August , im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich, bei dem zwei erwähnte Personen getötet wurden. Ein 18-jährig Autofahrer geriet auf das rechte Straßenbankett, touchierte einen Baum und prallte in weiterer Folge frontal gegen einen weiteren Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug ins linksseitig angrenzende Feld geschleudert. Das Fahrzeug fing Feuer und der 18-Jährige sowie seine 17-jährige Mitfahrerin verstarben.

Sieben von 16 Personen verunglückten an einem Wochenende

Am Wochenende verunglückten sieben der 16 verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, fünf auf Gemeindestraßen, vier auf Landesstraßen L und einer auf einer Autobahn ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Niederösterreich, vier in Oberösterreich, drei in der Steiermark, zwei in Wien und jeweils einer im Burgenland und in Tirol beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in drei Fällen nichtangepasste Geschwindigkeit, in zwei Fällen Überholen und in einem Fall Vorrangverletzung. Bei fünf Fällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Acht tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige. Vom 1. Jänner bis 4. August 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 191 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 230 und in 2022 237.