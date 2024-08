Egbert ist verschwunden: Wiener Neustadt sucht demenzkranken 83-Jährigen

Nach Egbert S. wird aktuell in Wiener Neustadt gesucht.

Veröffentlicht am 5. August 2024, 14:26 / ©LPD NÖ

Wie die niederösterreichische Polizei nun erklärt, ist der 83-jähirge, an Demenz erkrankte Egbert S. bereits am 2. August, gegen 2.10 Uhr, aus einem Pflegeheim im Stadtgebiet von Wiener Neustadt gegangen und seither nicht zurückgekehrt. Nachdem umfangreiche Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, wird nun öffentlich nach ihm gesucht. Wenn man zweckdienliche Hinweise hat, soll man sich an die zuständige Polizeiinspektion Burgplatz unter der Nummer 059133 3391 wenden.