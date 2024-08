Situation in Lokal eskaliert komplett: 36-Jähriger verletzt Frau schwer

Veröffentlicht am 5. August 2024, 14:36 / ©Montage: Canva

Gestern Nacht, am 4. August gegen 2.50 Uhr, hat ein 36-jähriger Österreicher betrunken in einem Lokal in Telfs (Innsbruck-Land / Tirol) eine Angestellte attackiert und sie dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll er daraufhin weitere Gäste des Lokals mit einem Messer bedroht haben. Vor dem Lokal kam es dann zu einer weiteren tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und einem Gast.

Täter floh mit Auto und baute einen Unfall

Der 36-Jährige versuchte dabei, seinen Kontrahenten mit einem Messer zu verletzen, was Tatzeugen jedoch verhindern konnten. Daraufhin floh der Täter, der keinen Führerschein hat, mit einem Auto und verursachte damit einen Unfall – und beging in weiterer Folge Fahrerflucht.

Auch die Ehefrau musste festgenommen werden

Umgehend wurde von der Polizei eine Fahndung eingeleitet, der Österreicher konnte an der Wohnadresse seiner Ehefrau in Telfs antreffen und festnehmen. Bei der Festnahme des Mannes leistete auch die 42-jährige Frau von ihm Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten, woraufhin auch sie vorläufig festgenommen wurde. Nach Abschluss der Erhebungen wurde ihre Festnahme jedoch aufgehoben, der 36-Jährige wurde nach der medizinischen Versorgung in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er war leicht alkoholisiert.