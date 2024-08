Trafobrand sorgte für Stromausfall in Villach

Aufgrund des Trafobrandes gab es rund um die Friedensstraße in Villach vorübergehend keinen Strom.

Aschereste auf einem Balkon im 1. Stock eines Mehrparteienhauses in der Nikolaigasse lösten am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz aus – 5 Minuten berichtete. „Der sichtlich verwirrte Mieter der betroffenen Wohnung wurde durch die Feuerwehr unverzüglich ins Freie gebracht und dem Roten Kreuz zur weiteren Behandlung übergeben“, berichtet Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand in der Folge rasch löschen. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache und der Freiwilligen Feuerwehr Vassach wieder abrücken.

© HFW Villach Kaum war der Einsatz in der Nikolaigasse erledigt, stand auch schon der nächste an.

Zweiter Einsatz in Villach

Nur, um wenig später erneut auszurücken. Seitens der Feuerwehrleitstelle wurde nämlich ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus nur rund einen Kilometer von der Hauptfeuerwache entfernt gemeldet. Beim Eintreffen der Wehr konnte Rauch aus einem Traforaum der KELAG wahrgenommen werden. Dieser zog bereits über die gekippten Fenster in die darüber liegenden Wohnungen.

Brand im Traforaum unter Kontrolle

„Parallel zur Vorbereitung des Löschangriffes verließen die Mieter bereits das Gebäude. Das Stiegenhaus wurde unverzüglich kontrolliert und mittels Hochleistungslüfter rauchfrei gehalten“, so Einsatzleiter Geissler. Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand im Traforaum mittels Kohlensäurelöscher rasch gelöscht werden. Gemeinsam mit dem rasch eingetroffenen Störungsdienst der KELAG wurde der Raum kontrolliert und rauchfrei gemacht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Perau stand während des Einsatzes in Bereitschaft. „Der Schaden begrenzte sich auf den Traforaum im Keller. Durch den Störungsdienst wurde der Bereich stromlos gemacht und die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei Villach aufgenommen“, erklären die Feuerleute abschließend.