Herzlauf Steiermark: 20.000 Euro für herzkranke Kinder

Das Laufveranstalter-Team Sankt Barbara im Mürztal – Jochen Hance, Bernd Stelzer, Carina Leitner von der Marktgemeinde Sankt Barbara und Rainer Schlang vom SC St. Barbara – überreichte am heutigen Montag, den 5. August, stolz den diesjährigen Spendenscheck von 20.000 Euro an die Herzkinder Österreich. Entgegengenommen wurde der Scheck von Michaela Altendorfer und Manuela Kern. „Mit den Spendenerlösen aus unseren österreichweiten Herzläufen unterstützen wir Familien mit herzkranken Kindern. Ich bedanke mich herzlich bei den Organisatoren des diesjährigen Herzlaufes, im Besonderen natürlich bei allen Läufern und den großzügigen Spendern“, freut sich Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Herzkinder Österreich. Der Herzlauf Steiermark fand am 14. Juni in Sankt Barbara im Mürztal mit 2.689 Läufern statt. Ein besonderer Dank wurde der Firma Windheimat GmbH, Herrn Michael Hainzl und Spar Österreich für ihre wertvolle Unterstützung ausgesprochen.