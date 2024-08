Schock in Salzburg: Frau kommt heim und überrascht Einbrecher

Erschreckende Szenen haben sich am heutigen Montag, 5. August kurz nach 9.30 Uhr in der Wohnung einer 38-jährigen Salzburgerin im Stadtteil Aigen ereignet. Als sie zurück in die Wohnung kam, überraschte sie einen Unbekannten, der sich gerade dort befand und sich an ihren Wertgegenständen zu schaffen machte, wie die Polizei berichtet.

Suchaktion verlief negativ

Der bislang noch unbekannte Mann konnte über die Wohnungstür flüchten, die Geschädigte verständigte sofort die Beamten. Eine Suchaktion nach dem Mann verlief bislang negativ, eine genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht genannt werden.