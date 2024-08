Lesemäuse aufgepasst: StadtLesen gastiert wieder am Grazer Hauptplatz

StadtLesen schenkt Zeit zum Lesen und zum Leben – bei freiem Eintritt jeweils von Donnerstag, 29. August bis Sonntag, 1. September. StadtLesen bringt niederschwellig zugänglich gemachten Buchgenuss in urbane Räume – mit mehr als 3000 Büchern aus dem aktuellen Verlagsprogramm, den Genusstürmen, dem Readers Corner für Lesungen, gemütlichen Lesemöbeln.

Programm für Lesemäuse

Am Donnerstag, 29. August, um 9 Uhr, öffnet sich des Lesewohnzimmers Pforte, steht offen zum Schmökern, Literatur besprechen, Werke und Literaten empfehlen – bis zum Einbruch der Dunkelheit. Am Freitag, 30. August, stehen die Bücher in den Büchertürmen ab 9 Uhr bereit. Die einen lesen darin, vertiefen sich, andere lesen daraus vor, zitieren wertvolle Passagen. Bürger mit Migrationshintergrund sind dazu eingeladen, selbst verfasste Texte in der Muttersprache vorzulesen – Vorhang auf für die Bühne der Völkerverständigung am Integrationslesetag. Am Samstag, 31. August, ab 9 Uhr laden die Bücher erneut ein zum grenzenlosen Buchgenuss. Familien freuen sich am Sonntag, 1. September, ab 9 Uhr über Kinder- und Jugendliteratur. Werke für kleine und größere Lesefreunde dominieren in den Regalen. Sie zaubern eine Welt in Kinders Köpfe. Den ganzen Tag haben Familien Zeit zum Schmökern. Auch Einzelne sind willkommen im großen Lesewohnzimmer am Familientag.