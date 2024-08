Neuer „Schwarzer Montag“? Auch Börsenkurse in Wien sacken ein

Der Nikkei-Index in Japan ist am heutigen Montag so stark wie noch nie an einem Tag eingesackt. Auch in Wien hat man das gespürt.

Der Nikkei-Index in Japan ist am heutigen Montag so stark wie noch nie an einem Tag eingesackt. Auch in Wien hat man das gespürt.

An den asiatischen Börsen hat man nach 1987 am heutigen Montag, den 5. August, wieder einen „schwarzen Montag“ erlebt. Der Nikkei-Index in Tokio musste gar höhere Verluste hinnehmen als 1987. Wegen dramatischer Kursstürze musste der Handel gleich mehrmals ausgesetzt werden. Der Grund dafür war die Sorge um eine Rezession in den USA.

So viele Punkte wie noch nie verloren

Wie die „Financial Times“ berichtet, hat der Nikkei-Index mit 4.450 Punkten so viele wie noch nie an einem Tag verloren. Während der Punktverlust deutlich höher war als am eigentlichen „schwarzen Montag“ im Oktober 1987, war der Verlust in Prozenten geringer. 12,4 Prozent waren es heute, 14,9 Prozent damals. Doch damit nicht genug hatte der Nikkei bereits am vergangenen Freitag 5,8 Prozent verloren. Das Aussetzen des Handels, das mehrmals eingetroffen ist, war übrigens zuletzt vor vier Jahren der Fall.

Auch Europas Börsenkurse sacken ein

Doch nicht nur in Asien, auch an Europas Börsen ist es bergab gegangen. Auch für Wien bedeutete das zu Handelsbeginn am heutigen Montag, dass die Kurse einerseits nach unten sackten und andererseits die Verluste der Vorwoche fortgeführt wurden. Andere asiatische Börsen wurden aufgrund der Verluste in Tokio ebenfalls gedrückt – allerdings weniger.

Bitcoin setzt seine Talfahrt fort

Jene Personen, die Geld in den Bitcoin gesteckt haben, werden sich ebenfalls nicht freuen, geht dort die Talfahrt doch weiter. Der Bitcoin hat den tiefsten Stand seit Februar erreicht, seit Freitagabend hat er gar ungefähr um 10.000 Dollar an Wert verloren. Bereits in den Vorwochen hat der Bitcoin alles andere als stabil gewirkt und ist nun eben noch weiter nach unten gerasselt.