Nach 33 Jahren: Zweitältester KAC-Fanclub wird aufgelöst

Ein rot-weißes Kapitel endet: Wie am heutigen Montag bekannt wurde, stellen die Red-White Dragons ihre Vereinstätigkeit ein. Nach dem Rücktritt des bisherigen Obmanns Philipp Pulsinger konnte nämlich kein Nachfolger mehr gefunden werden, und so waren die Vereinsmitglieder dazu gezwungen, einen Schlussstrich zu ziehen.

Blicken auf 33-jährige Geschichte zurück

Gegründet wurden die Red-White Dragons 1991 aus mehreren kleinen Gruppen heraus. Die Blütezeit erlebte der Fanclub in den Jahren rund um den 30. Meistertitel (2009), als sie bis zu 180 Mitglieder zu verzeichnen hatten. All die Jahre dem Fanclub treu geblieben sei Franz Wieltsch, der 2018/19 seine 60. Saison (!) auf den Tribünen der damaligen Stadthalle feierte. „Vielen ist er nicht zuletzt aufgrund seines langjährigen Autokennzeichens VI-KAC 1 bekannt (heute VI-KAC 6)“, schmunzeln die Vereinsmitglieder.

Zehntausende Euro für gute Zwecke gesammelt

Auch die Aktion „Fans mit Herz“, in deren Rahmen die Red-White Dragons zur Advent- und Weihnachtszeit immer wieder Kärntner Familien unter die Arme griffen, wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Neben Sammelaktionen in der Eishalle war der Glühweinstand im Eingangsbereich stets ein Fixpunkt, über den Spendengelder lukriert werden konnten. Im Laufe der Jahre kamen so mehrere zehntausend Euro für gute Zwecke zusammen.

KAC: „Vielen Dank, Red-White Dragons!“

„Dass nach 33 Jahren das Kapitel Red-White Dragons endet, ist angesichts der langen Historie sehr bitter, gleichzeitig aber auch verständlich: Wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft sehen wir, dass es immer schwieriger wird, Personen zu finden, die Verantwortung in ehrenamtlichen Positionen übernehmen. Dass es dem Fanclub nicht gelungen ist, einen neuen Vorstand zu formieren und damit die Anforderungen des Vereinsgesetzes auch zukünftig zu erfüllen, mindert unsere Dankbarkeit für mehr als drei Jahrzehnte an Support und Unterstützung keineswegs. Vielen Dank, Red-White Dragons!“, kommentiert General Manager Oliver Pilloni das Ende der Vereinstätigkeit. In der lange gewachsenen und gefestigten Struktur der organisierten Fanszene des EC-KAC werden die Red-White Dragons definitiv eine Lücke hinterlassen. Ihre Mitglieder werden dem KAC jedoch weiterhin die Treue halten und finden Aufnahme in den beiden anderen offiziellen Fanclubs, der Stiege19 und den Vikings.