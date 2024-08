Unterschriften-Aktion für Sanierung und Ausbau der Grazer Hundewiesen

Am Dienstag, den 06. August 2024, startet die Bürgerliste „Korruptionsfreies Graz“ (KFG) mit Obfrau und Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher eine Unterschrifteninitiative am Grazer Hauptplatz. Im Fokus steht die Sanierung und der Ausbau der Grazer Hundewiesen. „Die Neuschaffung von entsprechenden Auslaufmöglichkeiten für Hunde in urbanen Gebieten ist unerlässlich, doch auch der Bestand der Grazer Hundewiesen gehört umgehend adaptiert. Da seitens der zuständigen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sowie der Rathauskoalition seit ihrem Amtsantritt offensichtlich kein Interesse an einer Verbesserung besteht, möchten wir mit der Petition den Druck erhöhen!“, erklärt die zuständige Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher.

Unterschriftenaktion: Ausbau der Grazer Hundewiesen gefordert

Im Grazer Stadtgebiet gibt es insgesamt 17 Hundewiesen – in gleich fünf Stadtbezirken findet sich jedoch keine Hundewiese (Innere Stadt, St. Leonhard, Ries, Mariatrost und Andritz). Zudem brauche es, wie gerade jetzt im Sommer wieder deutlich wird, Abkühlungsmöglichkeiten für Vierbeiner. Folgende 5-Punkte werden daher mittels Petition gefordert: Errichtung mindestens einer Hundewiese pro Grazer Bezirk, die Sanierung und Modernisierung der bestehenden Hundewiesen, der Ausbau der bestehenden Hundewiesen, die Umsetzung von vier Hundebadezonen (im Norden, Osten, Süden und Westen) und die Einführung von temporären Hundefreilaufzonen. Bis zum Herbst werden an verschiedenen Tagen Stände in der Innenstadt als auch an neuralgischen Orten in Graz veranstaltet. Die Unterschriften sollen im Oktober in der Gemeinderatssitzung übergeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 20:04 Uhr aktualisiert