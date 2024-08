Wieder Erdbeben in Gloggnitz: „Erschütterungen von Grollen begleitet“

Ein Erdbeben der Stärke 2,2 hat sich am heutigen Montag, den 5. August, um 12.22 Uhr in Gloggnitz (Niederösterreich) ereignet. Wie die „GeoSphere Austria“ nun berichtet, sei das beben im Epizentralgebiet „schwach bis deutlich wahrgenommen“ worden. „Die Erschütterungen wurden von einem Grollen begleitet“, heißt es seitens der Experten. Von Schäden an Gebäuden sei bei dieser Stärke jedenfalls nicht auszugehen, beruhigt die „GeoSphere Austria“.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ Hier hat sich das Erdbeben in Gloggnitz heute ereignet.

Gloggnitz bei Erdbeben keine Unbekannte

Gloggnitz, die knapp 6.000 Einwohner-Stadt in Niederösterreich, ist jedenfalls keine Unbekannte, wenn es um Erdbeben geht. So hat es im Vorjahr gleich mehrmals bei Erdbeben in Gloggnitz gegrollt, viele weitere Erdbeben waren nicht spürbar. Doch auch dieses Jahr haben wir schon über ein Erdbeben in der niederösterreichischen Stadt berichtet.