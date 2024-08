Wörthersee-Debatte schlägt weiter hohe Wellen

Hohe Wellen schlug am vergangene Woche der Bericht „Schutz- und Nutzungskonzept Wörthersee“ von der Abteilung „Wasserwirtschaft“ des Landes Kärnten rund um den ökologischen Zustand von Kärntens größtem See – 5 Minute berichtete. Dabei würde die losgetretene Debatte rund um dessen Qualität nicht nur dessen Image, sondern auch dem Tourismus, stellt Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) klar. „Was jetzt gerade passiert, dient dazu, Verunsicherung bei der Bevölkerung und den Gästen hervorzurufen“, so das Stadt-Oberhaupt, das auch Obmann des Wasserverbandes Wörthersee-Ost und des Wasserverbandes Glanfurt ist.

Hohe Investitionen zur Sicherstellung der Wasserqualität

Scheider betont, dass der Wörthersee stets mit Sauberkeit und Qualität in Verbindung gebracht wurde: „Das Ziel muss daher immer sein, diese Qualität abzusichern.“ Aus diesem Grund seien mehrere einstimmig in den Mitgliederversammlungen beschlossene Investitionen geplant. Zur Sicherstellung der Wasserqualität des Wörthersees sollen die Seedruckleitungen erneuert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 15 Millionen Euro (Bauzeit: 2025-2028). Eine weitere wichtige Investition sei der Bau des Freispiegelkanals von der Seeschleuse (Glanfurt) bis zur Kläranlage. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. Die Bauzeit ist ebenfalls von 2025 bis 2028 geplant. Zur Optimierung und Sicherstellung sowie zum Schutz des Wörthersees zählt ebenfalls das Projekt Hochwasserschutz Glanfurt. Dafür belaufen sich die Kosten auf rund 10 Millionen Euro. Baustart ist 2025 und soll mit 2028 beendet sein.

Scheider: „Badesee mit höchster Wasserqualität„

Probleme, welche durch den Motorbootverkehr bzw. durch die Wellenschläge hervorgerufen werden, seien ebenfalls anzugehen. „Klagenfurt hat mit dem Natura 2000-Projekt bereits einen großen Schritt in diese Richtung gesetzt und in dem Schutzgebiet den Bootsverkehr eingeschränkt. Es ist wichtig, dass es solche Maßnahmen gibt, um die Qualität unseres Wörthersees zu erhalten“, so Scheider und weist noch einmal darauf hin, dass der Wörthersee einer der saubersten Seen in Kärnten ist, mit höchster Wasserqualität, indem man bedenkenlos Baden kann. Eine Aufforderung zum Trinken sei das jedoch nicht.