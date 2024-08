Wiener hatte 7 Schlaganfälle nach Hundebiss: „Unklar, ob er überlebt“

Der folgenschwere Vorfall hat sich am 10. November 2022 am Floridsdorfer Spitz ereignet, als das nun 37-jährige Opfer gerade am Heimweg von er Arbeit war. Wie der „Kurier“ nun berichtet, sei der Terriermischling bereits bekannt gewesen, fünf Vorfälle seien schon aktenkundig gewesen. Doch dieses Mal hatte der Biss weitreichendere Folgen als sonst, nachdem sich die Wunde des Opfers infiziert hatte, hatte dieser nämlich mehrere Schlaganfälle. Der Hundebesitzer war nun am Landesgericht für Strafsachen in Wien angeklagt. Der Grund: Er war mit dem Hund, obwohl dieser schon mehrmals zugebissen hatte, ohne Maulkorb und Leine unterwegs.

Auf ersten Schlaganfall folgten sechs weitere

Drei Monate lang war der nun 37-Jährige nach dem Vorfall im Krankenstand, zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, welche Folgen der Hundebiss noch haben sollte. Erste Komplikationen, wie Fieberschübe, wurden nicht als Folge des Hundebisses erkannt – bis er seinen ersten Schlaganfall erlitt, auf den sechs weitere im Krankenhaus folgten.

Ein Jahr bedingte Haft und Schmerzensgeld

„Es war unklar, ob er überlebt“, schildert die Mutter laut „Kurier“ vor Gericht. Der Mann war einige Zeit sogar im Wachkoma, mittlerweile ist er wieder auf den Beinen – kann jedoch nur mit Rollator gehen. Mit seiner Freundin hat er eine kleine Tochter, die erst zwei Jahre alt ist, an Arbeit ist nicht zu denken. Der Angeklagte habe sich vor Gericht reumütig gezeigt, einen Hund darf er drei Jahre lang nicht halten. Er wurde nun zu einem Jahr bedingter Haft und einem Schmerzensgeld in Höhe von 18.480 Euro verurteilt.