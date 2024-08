„Geruchsentwicklung“ auf AUA-Flug: Flugzeug dreht wieder um

Gegen Mittag hatte sich der Vorfall heute ereignet, als ein Airbus A320 der Austrian Airlines (AUA) statt in Düsseldorf wieder in Schwechat landete, von wo er kurz davor weggeflogen war. Der Grund war eine Geruchsentwicklung, die „mit jener von Putzmittelrückständen verglichen“ worden war, wie mehrere Medien berichten. Auch die Flughafen-Feuerwehr rückte in weiterer Folge aus. Die Fluggäste sollen nun mit zwei Stunden Verspätung und einem anderen Flugzeug nach Deutschland kommen. Was die Geruchsentwicklung verursacht hat, ist nun Gegenstand von Ermittlungen.