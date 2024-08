Auto gegen LKW: Eine Schwerverletzte bei Unfall auf B111

Veröffentlicht am 5. August 2024, 17:09 / ©Google Maps

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montag zu einer Kollision zwischen einer Autofahrerin und einem LKW auf der B111 Gailtal Straße im Gemeindegebiet von St. Paul. „Die Frau wurde schwer verletzt und musste mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes aus ihrem Auto befreit werden“, heißt es seitens der Feuerwehr. Die Verletzte wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.

Update 17.45 Uhr: 83-Jährige hat vermutlich LKW übersehen

Bei der schwer verletzten Frau handelte es sich um eine 83-jährige Kärntnerin, wie die Polizei nun berichtet. Sie habe auf die B111 von einer Gemeindestraße aus einbiegen wollen und dabei vermutlich den herannahenden LKW übersehen, woraufhin es zur seitlichen Kollision kam und das Auto umkippte. Der LKW-Fahrer, ein 47-jähriger Slowene, der im Bezirk Villach-Land lebt, blieb unverletzt. Während der LKW erheblich beschädigt wurde, sei am Fahrzeug der 83-Jährigen Totalschaden entstanden, so die Polizei weiter. Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Stefan an der Gail, St. Paul, Tratten, Vorderberg und Nötsch, sowie das Rote Kreuz Hermagor, der Rettungshubschrauber und die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 17:47 Uhr aktualisiert