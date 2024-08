Von Wespe getötet? Feuerwehr trauert um langjährigen Kameraden

Die Freiwillige Feuerwehr Amaliendorf im Bezirk Gmünd (Niederösterreich) trauert aktuell um ihren langjährigen Kameraden und „Ehren-Brandinspektor“, Franz Jeschko. Dieser ist am 30. Juli im Alter von 57 Jahren plötzlich verstorben. Wie nun bekannt wurde, dürfte die Ursache seines Todes ein Wespenstich gewesen sein, berichten die „Niederösterreichischen Nachrichten“.

Jeschko war auch einmal Kommandant-Stellvertreter

Am 1. August 1983 trat er schon der Feuerwehr bei, in seiner Laufbahn habe er „einige Auszeichnungen vom Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband“ erhalten, so die Florianis in einem Facebook-Posting. Er sei auch einmal Kommandant-Stellvertreter gewesen. Als Feuerwehrler habe er sich für die Interessen der Feuerwehr und der Mitbürger sowie seiner Kameraden eingesetzt. „Wir trauern um einen hilfsbereiten Kameraden, der stets seinen festen Platz in Erinnerung der Freiwilligen Feuerwehr Amaliendorf haben wird“, heißt es in dem Posting abschließend.