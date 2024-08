Joggerin bei Hundeattacke schwer verletzt: Daumen wieder angenäht

Eine 46-jährige Frau kehrte kurz nach elf Uhr von einer Laufrunde zu ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus zurück, als sie von einem freilaufenden Hund angegriffen wurde. Mehr dazu liest du in: Notoperation nach Bissattacke: Terrier verletzte 46-Jährige schwer. Der Terrier, der sich zuvor in einem eingezäunten Gartenbereich einer Erdgeschosswohnung aufgehalten hatte, entkam aus bislang unbekannten Gründen aus seiner Umzäunung und attackierte die Joggerin. Die Frau aus dem Bezirk Leibnitz erlitt dabei schwere Bissverletzungen an beiden Unterarmen und Handflächen – ihr rechter Daumen wurde abgetrennt. Sie wurde umgehend von einem Notarzt versorgt und in das LKH Graz gebracht, wo sie operiert werden musste.

Abgetrennter Daumen wieder angenäht

Die Not-OP verlief nach Plan, wie mehrere Medien berichten. Der abgetrennte Daumen konnte erfolgreich angenäht werden. Die Frau sei stabil und befinde sich auf der Normalstation.

Hund in Quarantäne

Der Hund sei bisher unauffällig gewesen. Wie es dazu kam, dass er das Grundstück verlassen konnte, ist noch unklar. Der Hund wird laut aktuellem Stand nicht abgenommen, aber befindet sich derzeit in Quarantäne. Laut Polizei habe der Halter alle nötigen Papiere für den Hund.