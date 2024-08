Unbekannte schlugen Fensterscheiben bei FPÖ-Zentrale in Graz ein

Die Parteizentrale der steirischen Freiheitlichen – das Alexander-Götz-Haus in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße – wurde in der Vergangenheit bereits öfter das Ziel von Attacken. Nun kam es erneut zu einem Vorfall. In der Nacht auf den 3. August schlugen unbekannte Täter die Glasscheiben der Parteizentrale ein, der entstandene Sachschaden dürfte enorm sein, wie die Partei mitteilt. „Leider kommt es nicht zum ersten Mal zu derartigen Übergriffen auf unsere Parteizentrale“, so FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.

FPÖ hofft auf schnelle Aufklärung

„Mehrere Farbattacken und andere Verunstaltungen mussten in der Vergangenheit verzeichnet werden, nun haben die Aggressionen gegen unser Parteihaus einen neuen Höhepunkt erreicht. Wir sind schockiert über das hohe Gewaltpotential der Täter – schließlich handelt es sich nicht einfach um einen Anschlag gegen unsere Büros, sondern auf die Demokratie und Meinungsfreiheit im Land“, so Hermann weiter. „Der Vorfall wurde bereits zur Anzeige gebracht. Wir hoffen, dass sich das Amt für Verfassungsschutz der Sache annimmt und die Behörden die Täter rasch ausfindig machen und ihrer gerechten Strafe zuführen können. Die zunehmende, politisch motivierte Gewalt ist nicht zuletzt auf die anhaltende Anti-FPÖ-Hetze der vergangenen Monate zurückzuführen. Verantwortliche auf allen Ebenen sollten sich in diesem Zusammenhang am Riemen reißen“, so der freiheitliche Landesparteisekretär abschließend.