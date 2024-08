Verkehrspolizei zieht Bilanz: 34 Lenker aus dem Verkehr gezogen

Die Bilanz zeigt, dass insgesamt 21 durch Suchtmittel und 13 durch Alkohol beeinträchtige Lenker aus dem Verkehr gezogen wurden und zudem in 26 Fällen Suchtmittel sichergestellt und zur Anzeige gebracht werden konnten. In drei dieser Fälle waren die Fahrzeuglenkenden nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und an fünf Fahrzeugen mussten die Kennzeichen, aus technischen Gründen, an Ort und Stelle abmontiert werden.

Bei Drogenkonsum droht Gefahr

Nun informiert die Verkehrspolizei über den Konsum von Drogen am Steuer: Wer Drogen nimmt und sich dann ans Steuer setzt, gefährdet sich und andere. Deshalb wird die Vorarlberger Polizei auch weiterhin diesbezügliche Schwerpunkte setzten. „Wer in einem durch Alkohol und/oder Suchtmittel beeinträchtigten Zustand ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt, riskiert eine Verwaltungsstrafe von 800 bis 3.700 Euro und den Führerscheinentzug“, so die Polizei abschließend.