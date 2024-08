Mit 2,18 Promille am Fahrrad: 31-Jährige jetzt im UKH

Die deutsche Staatsbürgerin fuhr auf dem Radweg am Franz-Josef-Kai in der Landeshauptstadt und kam rechtsseitig an den Randstein und in weiterer Folge zu Sturz. Durch den Unfall erlitt die Radfahrerin Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Bei der Untersuchung wurde ein Alkomattest durchgeführt, welcher 2,18 Promille ergab.