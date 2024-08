„Jede Mama ist willkommen“: Stadt Graz lädt zur Mütterrunde

Bei den Mütterrunden in graz ist jede Mama herzlich willkommen.

Veröffentlicht am 5. August 2024, 18:10 / ©pixabay

Egal ob bei typischen Alltagssituationen oder in Form langjähriger Konflikte – für Mütter bringt das Leben stetig neue Fragezeichen. Wer Lust hat, sich mit den verschiedensten Themen des Mama-Seins zu befassen, neue Wege für sich zu entdecken oder Ideen zu sammeln, ist hier richtig. Mit kurzen fachlichen Inputs und Impulsen zu verschiedenen beraterischen Themen werden neue Perspektiven ermöglicht. Zudem gibt es für diejenigen, die Lust haben, die Möglichkeit, persönliche Erlebnisse zu teilen und sich auszutauschen. „Durch die Kombination von Beratungsimpulsen und herzlichem Miteinander möchten wir ein wertvolles Angebot schaffen. Das Begegnungsangebot „Von Mutter zu Mutter“ gibt Müttern abseits ihrer Kinder einen sicheren Raum, um auch zu emotional herausfordernden Themen oder Situationen einen Austausch zu finden“, so die Organisatoren. Die nächste Mütterrunde findet am 4. September 2024 statt.