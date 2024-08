Finger bei Unfall abgetrennt: Arbeiter muss ins Krankenhaus

Heute Nachmittag, am 5. August gegen 13.45 Uhr, hat ein 46-jähriger Slowake bei einer Baustelle in Ellmau (Bezirk Kufstein, Tirol) eine am Kran befestigte Schuttmulde bei einer Baustelle bedient. Dabei rastete die Schuttmulde aber nicht wie vorgesehen ein und klemmte in weiterer Folge die Hand des Mannes ein. Er verlor dadurch einen Finger vollständig, ein weiterer wurde teilweise abgetrennt. Der Arbeiter wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht.