Kein Sommertag: In Wien geht beeindruckende Serie zu Ende

22,8 Grad hatte es heute, am 5. August, in Wien an der Klimastation in Döbling, wie die „österreichische Unwetterzentrale“ auf Facebook erklärt. Damit ist der heutige Tag an der dortigen Station der kühlste seit dem 14. Juni und noch dazu einer der nassesten des Sommers. Doch damit nicht genug, durch die „niedrigen“ Temperaturen ging in Wien, St. Pölten und Eisenstadt nach immerhin 32 Tagen auch die zweitlängste Serie an Sommertagen (mindestens 25 Grad) seit Messbeginn zu Ende. Die Serie hat dabei vom 4. Juli bis zum 4. August gehalten.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal